Teška nesreća u Šibeniku: 77-godišnjak motociklom udario u rubnjak i završio u bolnici

U prometnoj nesreći koja se u srijedu poslijepodne dogodila u Šibeniku teško je ozlijeđen 77-godišnji motociklist.

Nesreća se dogodila 22. srpnja oko 18.30 sati u Ulici 113. šibenske brigade HV-a.

Izgubio nadzor u nepreglednom zavoju

Prema policijskom izvješću, 77-godišnjak je upravljao motociklom šibenskih registarskih oznaka, a brzinu kretanja nije prilagodio stanju i osobinama kolnika te vidljivosti i preglednosti ceste. Dolaskom do nepreglednog lijevog zavoja na cesti u padu, prednjim kotačem motocikla udario je u uzdignuti betonski rubnjak nogostupa. Nakon udara zajedno s motociklom pao je na kolnik.

Zadobio teške ozljede

Ozlijeđeni motociklist prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju. Policija će protiv 77-godišnjaka zbog izazivanja prometne nesreće podnijeti obavezni prekršajni nalog.