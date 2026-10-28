Teška nesreća u polju: Traktor bez vozača krenuo naprijed i prikliještio 28-godišnjaka

Teška nesreća dogodila se utorak oko 16.30 sati na polju zvanom Topolšćica, nedaleko od Goričana, gdje je 28-godišnji muškarac teško ozlijeđen prilikom pokretanja traktora.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila tijekom pokušaja pokretanja traktora pomoću startnih kabela. Nakon što je motor pokrenut, traktor se iznenada počeo kretati prema naprijed jer je mjenjač ostao u brzini.

Tom je prilikom 28-godišnjak ostao prikliješten između dva traktora, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje su liječnici utvrdili da je teško ozlijeđen.