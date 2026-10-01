Teška nesreća u Krilu Jesenice: Automobil udario pješakinju

Jutros se na Jadranskoj magistrali u mjestu Krilu Jesenice dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena pješakinja.

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila oko 6.30 sati na državnoj cesti D8, u smjeru Omiša. Vozač osobnog automobila udario je pješakinju, koja je nakon nesreće prevezena u bolnicu na pružanje liječničke pomoći.

Za sada nema informacija o težini njezinih ozljeda.

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće. Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvija uz fizičku regulaciju policije, pa se vozače poziva na dodatan oprez.