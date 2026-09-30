Teška nesreća u Hrvatskoj, sudarili se auto i traktor. Maloljetnik u teškom stanju

U teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak oko 17 sati dogodila na sisačkom području ozlijeđeno je petero ljudi, od kojih četvero teško. Nesreću je, prema policijskom izvješću, izazvao 33-godišnji vozač koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom.

Sudar auta i traktora

Do nesreće je došlo na cesti između Desne Martinske Vesi i Desnog Trebarjeva. Vozač automobila sisačkih registracija, u kojem su bili i 30-godišnjak te dvoje maloljetnika, prebrzo je ušao u zavoj. Izgubio je nadzor nad vozilom, prešao u suprotni trak i udario u prikolicu koju je vukao traktor. Traktorom je iz suprotnog smjera upravljao 55-godišnjak.

Od siline udarca traktorska prikolica se zanijela. Iza nje je vozila 72-godišnja biciklistica, koja je, kako bi izbjegla sudar s automobilom, skrenula s ceste i sletjela na travnatu površinu. Automobil se nakon prvog sudara nastavio nekontrolirano kretati, prevrnuo se i na kraju udario u neregistriranu prikolicu parkiranu pokraj poljoprivrednog zemljišta.

Maloljetnik u teškom stanju

U nesreći su teško ozlijeđeni 33-godišnji vozač, njegov 30-godišnji suputnik i 72-godišnja biciklistica, a jedan maloljetnik zadobio je ozljede opasne po život. Liječnička pomoć pružena im je u sisačkoj Općoj bolnici. Jedan od maloljetnih putnika iz automobila prošao je s lakšim ozljedama, dok je drugi zbog teških ozljeda opasnih za život prevezen u KBC Dubrava.

Očevid na mjestu nesreće vodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku, a županijska cesta 3120 bila je zatvorena za sav promet od 17:50 do 22:03. Protiv 33-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, piše Index.