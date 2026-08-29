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Teška nesreća u Dicmu: Vozilo sletjelo s D1 i prevrnulo se, jedna osoba završila u bolnici

Vozilo sletjelo s ceste i prevrnulo se
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U Dicmu se rano jutros dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu.

Kako su nam potvrdili iz policije, dojava o nesreći na državnoj cesti D1 zaprimljena je oko 5:45 sati.

Prema prvim informacijama, jedno je vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo izvan kolnika i potom se prevrnulo.

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Jedna osoba prevezena je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Na mjestu događaja bila je pri svijesti, no zasad nije poznata točna kvalifikacija ozljeda.

U tijeku je policijski očevid i daljnje postupanje.

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