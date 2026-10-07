Teška nesreća u Dalmaciji: Žena pala s jedrilice u more, životno je ugrožena

Težak nesretan slučaj dogodio se u utorak, 6. listopada, u poslijepodnevnim satima u Jezerima, gdje je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more. Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, unesrećenoj je nakon događaja pružena pomoć, a potom je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku.

Zadržana u bolnici

Žena je zadržana na bolničkom liječenju, a prema informacijama policije, životno je ugrožena. Policijski službenici obavili su očevid i proveli potrebne izvide. Pritom nisu utvrđeni elementi koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.

Policija utvrdila da nema elemenata kaznenog djela

O cijelom događaju bit će podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestila je PU šibensko-kninska.