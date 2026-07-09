Teška nesreća u Dalmaciji: Vozačica na pješačkom prijelazu udarila 63-godišnju ženu, završila u bolnici

Policijska uprava šibensko-kninska izvijestila je o prometnoj nesreći koja se jučer, 8. srpnja, dogodila u Šibeniku, u Ulici biskupa Jerolima Milete, a u kojoj je teško ozlijeđena pješakinja.

Nesreća se dogodila oko 9.35 sati kada je 48-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza zaustavila vozilo kako bi propustila skupinu pješaka koji su već stupili na prijelaz.

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Nakon toga je krenula vozilom naprijed, no pritom se, prema policijskom izvješću, nije prethodno uvjerila da tu radnju može učiniti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu. Tom prilikom prednjim dijelom vozila udarila je 63-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik na označenom pješačkom prijelazu.

Uslijed udara pješakinja je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Protiv 48-godišnje vozačice zbog izazivanja prometne nesreće bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.