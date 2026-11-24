Teška prometna nesreća dogodila se jučer, 23. studenoga, oko 14.40 sati u Ulici Petra Svačića u Drnišu, a u njoj su teško ozlijeđene dvije osobe.

Kako je izvijestila policija, 71-godišnjak je upravljao osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola, pri čemu se nije kretao sredinom obilježene prometne trake.

Prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, a potom i preko nezaštićenog cestovnog prijelaza preko željezničke pruge, koji nema svjetlosnu ni zvučnu signalizaciju, branike ni polubranike.

Nakon toga prešao je preko kolnika Ulice Marka Nakića te prednjim desnim dijelom automobila udario u zid obiteljske kuće u vlasništvu 56-godišnjaka.

Dvije osobe teško ozlijeđene

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 71-godišnjem vozaču i 45-godišnjoj putnici utvrđene su teške tjelesne ozljede, zbog kojih su oboje zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija je izvijestila da slijedi kriminalističko istraživanje.