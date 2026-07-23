Teška nesreća u Dalmaciji: Pijan vozio romobil u zabranjenom smjeru pa udario u raslinje

U prometnoj nesreći koja se dogodila noćas u Primoštenu teško je ozlijeđen 26-godišnji državljanin Njemačke. Zadobio je ozljede opasne po život. Nesreća se dogodila 23. srpnja oko 3.30 sati u Ulici Porat.

Prema policijskom izvješću, 26-godišnjak je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola od 1,43 promila, a na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Kretao se u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru, na dijelu prometnice na kojem nema biciklističke staze ili trake ni površine namijenjene za kretanje pješaka.

Neposredno prije dolaska do raskrižja s Ulicom svetog Josipa skrenuo je više udesno te romobilom udario u visoko raslinje, nakon čega je pao na tlo. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede opasne po život. Vozaču su izuzeti uzorci krvi i urina radi analize na prisutnost alkohola, a nakon dobivenih rezultata protiv njega će biti podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.