Teška nesreća u Dalmaciji: Pet osoba ozlijeđeno, vatrogasci izvlačili jednu iz vozila

Pet osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se sinoć oko 19:30 sati dogodila u Slanome. U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, od kojih je jedan imao dubrovačke, a drugi strane registarske oznake.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe, a intervenirala su četiri vozila Hitne medicinske pomoći s ukupno 12 medicinskih djelatnika, piše Dubrovački dnevnik.

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Prema informacijama iz Operativno-komunikacijskog centra, vatrogasci su morali izvlačiti jednu osobu iz vozila. Nakon pružene pomoći, ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Dubrovnik.

Zbog očevida promet je na toj dionici ceste bio obustavljen do njegova završetka.