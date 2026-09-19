Teška nesreća u Dalmaciji: Nijemac mopedom izletio s ceste i udario u stijene

Njemački državljanin (65) teško je ozlijeđen u petak poslijepodne nakon što je mopedom izletio s kolnika u Grubišićima u Bilicama.

Kako je izvijestila policija, 65-godišnjak je upravljao mopedom njemačkih registracijskih oznaka. Ulaskom u lijevi zavoj s uzdužnim padom nije se kretao dovoljno blizu desnom rubu kolnika, zbog čega je izletio na zemljano-travnatu površinu.

Prednjim kotačem udario je u kamene stijene, izgubio nadzor nad mopedom i pao na tlo.

U Općoj bolnici Šibenik utvrđene su mu teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je naplaćena novčana kazna.