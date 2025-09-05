Teška nesreća u Dalmaciji: Motociklist udario u betonski ivičnjak, teško je ozlijeđen

​Jučer, 4. rujna u 21.05 sati u Šibeniku u ulici Ante Šupuka dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 61-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, krećući se kolnikom ulice Ante Šupuka, u lijevom nepreglednom zavoju nije prilagodio brzinu kretanja motocikla preglednosti i osobinama ceste, uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem te kotačima motocikla udara u uzdignuti betonski ivičnjak, nakon čega s motociklom pada na tlo.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U Općoj bolnici u Šibeniku 61-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija će protiv vozača podnijeti adekvatnu prekršajnu prijavu.