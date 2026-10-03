Teška nesreća u Dalmaciji: Motociklist poginuo nakon sudara s automobilom

Jučer, 2. listopada oko 15 sati na državnoj cesti D121 u Jezerima dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač motocikla.

Prometna nesreća dogodila se na način da 74-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, izlaskom iz desnog nepreglednog zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika (oštar zavoj, uspon) te preglednosti (nepregledan zavoj), tako da može pravodobno zaustaviti svoje vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom znaku ili pravilu, pritom motociklom prelazi u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg dijela njegovog motocikla i prednjeg dijela osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 65-godišnjakinja.

Od zadobivenih ozljeda 74-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

U vezi s navedenim događajem bit će podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.