Teška nesreća u Dalmaciji: Maloljetnica pala s električnog romobila, završila u bolnici

U Zadru je sinoć teško ozlijeđena maloljetnica koja je pala s električnog romobila. Prometna nesreća dogodila se oko 20:40 sati u Virskoj ulici, izvijestila je zadarska policija.

Prema policijskom izvješću, maloljetnica je upravljala električnim romobilom bez zaštitne kacige, a snaga motora romobila prelazila je zakonski dopuštenih 0,6 kW.

Tijekom vožnje izgubila je kontrolu nad upravljačem zbog nestabilnog kretanja te je zajedno s romobilom pala na kolnik.

Zadobila teške tjelesne ozljede

Ozlijeđenoj djevojci liječnička pomoć pružena je u Općoj bolnici Zadar, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

Zbog utvrđenih prometnih prekršaja protiv maloljetnice slijede prekršajne sankcije, a policija će o događaju izvijestiti i nadležno državno odvjetništvo.

Policija upozorava roditelje

Nakon nesreće zadarska policija ponovno je upozorila na opasnosti nepravilnog korištenja električnih romobila te pozvala sve vozače da poštuju prometne propise i vode računa o vlastitoj sigurnosti, ali i sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Poseban apel upućen je roditeljima i skrbnicima, koje policija poziva na pojačan nadzor djece koja koriste električne romobile.

Iz policije naglašavaju da električni romobil nije igračka, već vozilo kojim se sudjeluje u prometu, zbog čega je nužno pridržavati se svih propisanih pravila i sigurnosnih mjera.