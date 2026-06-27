Teška nesreća u Dalmaciji, četiri osobe su teško ozlijeđene

Jutros, u 3,10 sati na državnoj cesti D-8 na Morinjskom mostu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 21-godišnjakinja upravljajući teretnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola u organizmu, pri izlasku iz lijevog nepreglednog zavoja, nije prilagodio brzinu kretanja vozila uslijed čega prelazi na suprotni kolnički trak gdje prednjim lijevim dijelom vozila udara u prednji lijevi dio osobnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Srbije.

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U Općoj bolnici u Šibeniku vozačima teretnog i osobnog vozila te 23‑godišnjem putniku iz teretnog vozila i 29-godišnjem putniku državljaninu Srbije iz osobnog vozila konstatirane su teške tjelesne ozljede, nakon čega su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Od trenutka nastanka prometne nesreće, promet kolnikom državne ceste D-8 između mjesta Brodarica i Žaborić je bio u potpunosti obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem kolnikom državne ceste D-58, preko mjesta Jadrtovac, uz prometnu regulaciju policijskih službenika nakon čega je u 6,25 sati za sav promet otvorena dionica navedene ceste.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 21‑godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.