TEŠKA NESREĆA Prešao u suprotnu traku, udario u stablo i zadobio teške ozljede

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana evidentirane su četiri prometne nesreće, a u jednoj od njih jedna je osoba teško ozlijeđena.

Teža nesreća dogodila se u petak, 28. kolovoza, nešto iza 12 sati na županijskoj cesti ŽC-6064, na području Donjih Miranja kod Benkovca.

Prema rezultatima policijskog očevida, 56-godišnji vozač osobnog automobila slovenskih registarskih oznaka kretao se izvan naselja kada je, zbog nepridržavanja kretanja sredinom obilježene prometne trake, prešao na suprotnu stranu kolnika.

Nakon toga je vozilom sletio izvan ceste i udario u stablo.

Vozač, hrvatski državljanin, prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.