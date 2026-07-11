Teška nesreća: Poginuo dugogodišnji kriminalistički policajac

Na prometnicama je noćas ugašen još jedan ljudski život.
U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Kujnik poginuo je 53-godišnji Mario Pjerabon, dugogodišnji krim policajac PU požeško-slavonske i nekadašnji načelnik Policijske postaje Pakrac.
Tragedija se dogodila u trenucima kada se Pjerabon vraćao kući s radnog mjesta, piše Požega.eu.
Prema neslužbenim informacijama, nesreći je najvjerojatnije kumovao umor, uslijed kojeg je vozač zaspao, izgubio nadzor nad automobilom te silovito udario u betonski kolni prilaz.
Službeni uzrok ove tragedije bit će poznat nakon završetka policijskog očevida.
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