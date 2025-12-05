Teška nesreća: Pijan usmrtio pješaka za zebri

U Koprivnici se sinoć dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao pješak. Incident se dogodio oko 22:50 sati u Križevačkoj ulici, kada je 55-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, uslijed neprilagođene brzine, naletio na pješaka koji je prelazio cestu na obilježenom pješačkom prijelazu.

Nažalost, pješak (čiji identitet još nije utvrđen) preminuo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će biti obavljena obdukcija prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Kod vozača je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,24 promila, a dodatno mu je uzet uzorak krvi u Općoj bolnici Koprivnica radi preciznog utvrđivanja koncentracije alkohola. Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice uz pomoć policijskih službenika.

Vozač je uhićen, a koprivnička policija nastavlja kriminalističko istraživanje. Zbog očevida, Križevačka ulica bila je zatvorena za promet od 23:00 do 2:30 sati, a promet je bio preusmjeren na okolne ulice.