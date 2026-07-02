TEŠKA NESREĆA Petero teško ozlijeđenih, među njima i djeca. Sve se dogodilo kod Slatine

Danas poslijepodne, nešto iza 16 sati, na cesti između Bistrice i Donjih Meljana kod Slatine dogodila se teška prometna nesreća. U sudaru triju vozila ozlijeđeno je više osoba, a jedno se vozilo i zapalilo, javlja lokalni portal ICV.

Petero teško ozlijeđenih, među njima i djeca

Prema neslužbenim informacijama, u nesreći je pet osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a jedna lakše. Među ozlijeđenima je i troje djece. Na mjestu nesreće interveniraju hitna pomoć, vatrogasci i policija. Cesta je zatvorena za sav promet, a policijski očevid je u tijeku.