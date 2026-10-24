TEŠKA NESREĆA Oduzeo prednost motociklistu, mladić završio u bolnici

U subotu, 23. listopada oko 10.50 sati u Petrčanima, 73-godišnji hrvatski državljanin upravljao je automobilom zadarskih registarskih oznaka.

Dolaskom do križanja državne ceste DC-306 i Ulice XXX. ulazi u raskrižje bez zaustavljanja gdje oduzima prednosti prolaska motociklu zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak koristeći zaštitnu kacigu.

Uslijed sudara 26-godišnji vozač zajedno s motociklom pada na kolnik gdje motocikl udara u automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je na kolniku DC-306 vozač stajao zaustavljen radi skretanja ulijevo.

Zbog zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći 26-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja proveden je očevid. Protiv 73-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.