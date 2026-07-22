Teška nesreća na našim cestama: Motociklist poginuo u sudaru s autom

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u naselju Točak, na području Slunja.

Prema prvim informacijama policije, do nesreće je došlo oko 14.25 sati, kada su se iz zasad neutvrđenih razloga sudarili osobni automobil i motocikl.

U sudaru je smrtno stradao vozač motocikla, dok okolnosti koje su dovele do nesreće tek treba utvrditi.

Zbog očevida promet je na toj dionici ceste obustavljen te se odvija obilaznim pravcima preko Vojnića i Cetingrada.

Više informacija o uzroku i okolnostima tragične nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.