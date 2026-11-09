Teška nesreća na našim cestama: Mladić (22) poginuo nakon što je BMW sletio s ceste

Teška prometna nesreća odnijela je život 22-godišnjeg mladića u Garešnici. Nesreća se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija utvrđuje okolnosti koje su dovele do tragedije.

Prema informacijama policije, osobni automobil marke BMW, njemačkih registracijskih oznaka, sletio je s kolnika u Ulici Petra Svačića u Garešnici.

Dojavu o nesreći policija je zaprimila oko ponoći. U nesreći je smrtno stradao mladić rođen 2004. godine.

Policija utvrđuje okolnosti nesreće

Na mjestu tragedije policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti slijetanja automobila s ceste.