Teška nesreća na našim cestama: Mladić (22) poginuo nakon što je BMW sletio s ceste

Teška prometna nesreća odnijela je život 22-godišnjeg mladića u Garešnici. Nesreća se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak, a policija utvrđuje okolnosti koje su dovele do tragedije.
Prema informacijama policije, osobni automobil marke BMW, njemačkih registracijskih oznaka, sletio je s kolnika u Ulici Petra Svačića u Garešnici.
Dojavu o nesreći policija je zaprimila oko ponoći. U nesreći je smrtno stradao mladić rođen 2004. godine.
Policija utvrđuje okolnosti nesreće
Na mjestu tragedije policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti slijetanja automobila s ceste.
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