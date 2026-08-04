Teška nesreća na Jadranskoj magistrali: Vozač prešao u suprotni trak, troje ljudi teško ozlijeđeno

Šibensko kninska policija izvijestila je o nesreći koja se dogodila 3. kolovoza oko 7,45 sati na državnoj cesti D8 u Šibeniku. U nesreći su tri osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 41-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, pritom ne koristeći sigurnosni pojas, ulaskom u desni nepregledni zavoj nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već se kretao više ulijevo, pritom prešavši u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegova vozila i prednjeg dijela osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak, s kojim se u vozilu nalazila 50-godišnja putnica.

U Općoj bolnici u Šibeniku 41-godišnjaku, 48-godišnjaku i 50-godišnjoj putnici konstatirane su teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 41-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.