Teška nesreća na Jadranskoj magistrali, na terenu hitna i policija

Na Jadranskoj magistrali preko puta Komina oko 14 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto nesreće izašli su djelatnici policije, Hitne medicinske pomoći i Hrvatskih cesta, javlja rogotin.hr.

Zbog nesreće promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvija jednom prometnom trakom pa se vozače poziva na dodatan oprez i strpljenje.

Za sada nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba ni o okolnostima koje su dovele do nesreće. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.