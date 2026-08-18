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Teška nesreća na Jadranskoj magistrali, na terenu hitna i policija

Zbog nesreće promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvija jednom prometnom trakom
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Na Jadranskoj magistrali preko puta Komina oko 14 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto nesreće izašli su djelatnici policije, Hitne medicinske pomoći i Hrvatskih cesta, javlja rogotin.hr.

Zbog nesreće promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvija jednom prometnom trakom pa se vozače poziva na dodatan oprez i strpljenje.

Za sada nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba ni o okolnostima koje su dovele do nesreće. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.

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