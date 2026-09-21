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Teška nesreća na Jadranskoj magistrali: Jedna osoba poginula, prometuje se otežano

Na mjestu događaja u tijeku je očevid

Teška prometna nesreća dogodila se noćas oko 2 sata na predjelu Smokvina kod Zatona Dola, u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, javlja Dubrovački dnevnik. 

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva vozila, jedno hrvatskih, a drugo njemačkih registarskih oznaka.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.

Promet se trenutno odvija jednom prometnom trakom, uz regulaciju na mjestu nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida. .

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