TEŠKA NESREĆA NA JADRANSKOJ MAGISTRALI Jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu

Jedna osoba smrtno je stradala, a druga je prevezena u bolnicu nakon teške prometne nesreće koja se rano jutros dogodila na državnoj cesti D-8 na području Makarske.

Prema prvim informacijama policije, nesreća se dogodila oko 5.20 sati, kada je motocikl sletio izvan kolnika.

Na motociklu su se nalazile dvije osobe. Jedna je osoba preminula, dok je druga odvezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja slijedi policijski očevid, nakon kojega bi trebale biti poznate okolnosti i uzrok nesreće.

Promet se na tom dijelu ceste može odvijati otežano, pa se vozače poziva na oprez i poštivanje uputa policijskih službenika.