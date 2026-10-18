Teška nesreća na Jadranskoj magistrali: Automobil i motocikl prešli punu crtu, jedan vozač završio u bolnici

Jučer, 17. listopada oko 13,45 sati u Šibeniku na državnoj cesti D8, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što je 53-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom krapinskih registarskih oznaka, dolaskom do prilaznog puta s hotelskim naseljem i benzinske postaje, prilikom skretanja ulijevo preko središnje neisprekidane crte na kolniku, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može napraviti bez izazivanja opasnosti za ostale sudionike u prometu, došlo je do sudara stražnjeg dijela njegovog vozila s prednjim dijelom motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak, a koji je neposredno prije sudara pretjecao navedeno vozilo ispred sebe preko središnje neisprekidane crte na kolniku.

U Općoj bolnici u Šibeniku 47-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 53-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 47-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog.