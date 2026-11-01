Teška nesreća na gradilištu: Puknuo dio pumpe za beton i pao na dvojicu radnika

Teška nesreća na radu dogodila se u subotu, 31. listopada, u jutarnjim satima na gradilištu u Zaprešiću, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema dosad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 8.20 sati, dok su dvojica zaposlenika jednog poduzeća obavljala radove na betoniranju ploče.

U jednom trenutku, iz zasad neutvrđenih razloga, puknula je kupola pumpe za beton te pala na radnike koji su se nalazili na gradilištu.

Obojica završila u bolnici s teškim ozljedama

U nesreći su ozlijeđeni 42-godišnji i 53-godišnji radnik.

Mlađem radniku liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava, dok je 53-godišnjak zbrinut u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Nakon liječničkih pregleda utvrđeno je da su obojica zadobila teške tjelesne ozljede.

Zasad nisu objavljene dodatne informacije o njihovu zdravstvenom stanju.

O nesreći obaviješten Državni inspektorat

Točan uzrok pucanja dijela pumpe za beton još nije poznat.

Policija je izvijestila da je o događaju obaviješten Državni inspektorat Republike Hrvatske, nadležan za postupanje u slučajevima nesreća na radu.

Okolnosti koje su dovele do ovog ozbiljnog incidenta tek trebaju biti razjašnjene.