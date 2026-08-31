Teška nesreća na brodu: Poginuo radnik Luke Rijeka

Radnik Luke Rijeka d.d. smrtno je stradao u nesreći koja se danas nešto prije dvanaest sati dogodila na brodu Sara Star koji plovi pod zastavom karipske države Sveti Kristofor i Nevis.

Nesretni muškarac iz Rijeke poginuo je prilikom ukrcaja tereta drva na brod, na terminalu Goranin u Bakru.

Prema za sad dostupnim informacijama, 55-godišnjak je stradao dok je radio na poslu takozvanog “mantista”, odnosno na praćenju ukrcaja tereta u brodska skladišta, pri čemu je, iz za sad nepoznatih razloga, s palube pao u brodsko skladište.

Sućut Luke Rijeka

Pogibiju radnika potvrdio je za Novi list Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.

– Prije svega želim izraziti najdublju sućut obitelji i prijateljima poginulog kolege. Svi smo u šoku i tuzi zbog gubitka kolege koji je s nama radio zadnjih nekoliko godina.

Luka Rijeka će učiniti sve što možemo kako bi u ovim teškim trenucima pomogli članovima obitelji, rekao je Grabovac.

Dodao je kako se za sad zna da je poginuli lučki radnik pao u brodsko skladište, ali su uzroke pada i sve okolnosti nesreće danas poslijepodne još utvrđivali djelatnici Policijske uprave koji su obavljali uviđaj na mjestu pogibije radnika.

Prema prvim informacijama iz PU prva dojava o nesreći zaprimljena je danas u 12 sati, nakon čega je na teren izašla ekipa za očevid.

Dosadašnje nesreće

Slična nesreća u riječkoj luci, u kojoj je tada smrtno stradao 28-godišnji zaposlenik jedne od kooperantskih tvrtki Luke Rijeka d.d., zadnji put se dogodila 2013. godine, prilikom ukrcaja junadi na specijalizirani brod za prijevoz stoke.

Radnik je kao i u slučaju nove nesreće u bakru, pao u prostor brodskog skladišta, s visine od 16 metara, pri čemu je smrtno stradao od zadobivenih teških ozljeda glave.

Prije dvije godine je u riječkoj luci, na Molo longu, život izgubio i 45 godišnji ribar, prilikom rukovanja kabelom za napajanje broda električnom energijom, pri čemu je došlo do strujnog udara od kojeg je zadobio teške ozljede od kojih je kasnije preminuo u KBC-u Rijeka.