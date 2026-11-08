Teška nesreća na autocesti: Prevrnuo se autobus, dvije osobe poginule, više ih je ozlijeđeno

Dvije osobe smrtno su stradale, a više ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A3 u smjeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Prema informacijama policije, prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka.

Nesreća se dogodila u nedjelju, 8. studenoga, oko 7.25 sati, na 61. kilometru autoceste A3.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a prema informacijama s terena, angažiran je i helikopter.

Dvije osobe poginule, ozlijeđene prevoze u zagrebačke bolnice

Policija je potvrdila da su u prevrtanju autobusa poginule dvije osobe, dok je više putnika ozlijeđeno.

Ozlijeđenima će liječnička pomoć biti pružena u bolnicama na području Zagreba.

Zasad nije poznat točan broj ozlijeđenih ni težina njihovih ozljeda.

Policija objavila detalje nesreće

Iz policije su potvrdili okolnosti koje su zasad poznate.

„Jutros, 8. studenoga oko 7.25 sati na autocesti A3, 61. km u smjeru Zagreba (neposredno poslije čvora Ivanić-Grad) došlo je do prevrtanja autobusa srpskih nacionalnih oznaka pri čemu su dvije osobe smrtno stradale. Više osoba je ozlijeđeno te će im liječnička pomoć biti pružena u bolnicama na području Zagreba. Promet je usporen, odvija se lijevom prometnom trakom. U tijeku je očevid”, priopćila je policija.

Promet usporen, traje policijski očevid

Zbog teške prometne nesreće promet autocestom A3 u smjeru Zagreba odvija se usporeno, samo lijevom prometnom trakom.

Na mjestu nesreće policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prevrtanja autobusa.

Uzrok nesreće zasad nije poznat.