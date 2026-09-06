TEŠKA NESREĆA NA AUTOCESTI Poginuo vozač, putnica teško ozlijeđena: Nakon sudara još pet auta naletjelo na krhotine

​Jučer, 5. rujna oko 20,35 sati na autocesti A1 kod mjesta Čista Mala, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, priopćila je PU šibensko-kninska.

Prometna nesreća dogodila se tako što 68-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka i krećući se južnom prometnom trakom južnoga kolnika autoceste, ulaskom u desni blagi zavoj nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom te u zanošenju prešao vozilom u sjevernu traku južnoga kolnika, gdje je udario u središnju zaštitnu ogradu, a potom i u metalni stup prometnog portala od kojeg se odbio i u rotaciji se zaustavio na južnoj prometnoj traci južnoga kolnika.

Odmah neposredno nakon prometne nesreće, na razasute otpale dijelove s osobnog vozila naletjelo je pet osobnih vozila kod kojih je očevidom utvrđena materijalna šteta.

Od zadobivenih ozljeda 68-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja, dok su 58-godišnjoj putnici u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

U vremenu od 22,55 do 1,00 sat nakon ponoći, zbog obavljanja očevida, južni kolnik autoceste A1 bio je zatvoren za sav promet.

U vezi s prometnom nesrećom bit će podneseno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.