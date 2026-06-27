Teška nesreća na A1: Vozila bez vozačke pa završila na krovu nakon višestrukog prevrtanja

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila noćas na autocesti A1 teško je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Policija je utvrdila da je upravljala automobilom iako joj je vozačka dozvola prethodno bila ukinuta i oduzeta.

Nesreća se dogodila oko 1.10 sati na 74. kilometru autoceste, na dionici između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2. Prema informacijama Policijske uprave karlovačke, žena je upravljala osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka kada je izgubila nadzor nad vozilom.

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Automobil je najprije prešao ulijevo te prednjim dijelom udario u dvostruku zaštitnu ogradu. Od siline udara odbio se na desnu stranu kolnika, sletio na travnatu površinu uz autocestu i potom se više puta prevrnuo.

Vozačica je u nesreći zadobila teške tjelesne ozljede te joj je pružena liječnička pomoć.

O svim okolnostima događaja policija će dostaviti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.