Teška nesreća na A1: Vozila bez vozačke pa završila na krovu nakon višestrukog prevrtanja

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila noćas na autocesti A1 teško je ozlijeđena 42-godišnja vozačica. Policija je utvrdila da je upravljala automobilom iako joj je vozačka dozvola prethodno bila ukinuta i oduzeta.
Nesreća se dogodila oko 1.10 sati na 74. kilometru autoceste, na dionici između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2. Prema informacijama Policijske uprave karlovačke, žena je upravljala osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka kada je izgubila nadzor nad vozilom.
Automobil je najprije prešao ulijevo te prednjim dijelom udario u dvostruku zaštitnu ogradu. Od siline udara odbio se na desnu stranu kolnika, sletio na travnatu površinu uz autocestu i potom se više puta prevrnuo.
Vozačica je u nesreći zadobila teške tjelesne ozljede te joj je pružena liječnička pomoć.
O svim okolnostima događaja policija će dostaviti posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.