Teška nesreća na A1 prema Zagrebu, stvorila se velika kolona

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak navečer na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba. Zbog nesreće je došlo do usporavanja prometa i stvaranja kolone, piše Index.

Prema informacijama HAK-a, nesreća se dogodila na 80. kilometru autoceste. Promet se na tom dijelu A1 odvija po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na mjestu događaja intervenirala je vučna služba koja je podignula automobil koji je sudjelovao u nesreći. Index navodi i kako je ceradom bio prekriven veći predmet nalik motociklu. Snimka objavljena na Indexu pokazuje veći zastoj i dugu kolonu vozila koja se formirala u smjeru Zagreba.

Vozačima koji se kreću ovom dionicom autoceste savjetuju se dodatni oprez i strpljenje.