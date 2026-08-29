Teška nesreća na A1: Četvero ozlijeđenih, autocesta zatvorena, kod Svetog Roka kilometarske kolone

Na autocesti A1 dogodila se teška prometna nesreća između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča. Tu informaciju iz PU ličko-senjske potvrdili su listu 24sata.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 15:36, a iz PU ličko-senjske navode da je došlo do naleta osobnog automobila na ophodarsko vozilo.

Četiri su osobe ozlijeđene, a više informacija bit će dostupno nakon završetka očevida. Zbog nesreće je autocesta A1 zatvorena, te se vozi obilazno državnom cestom DC50, javlja HAK.

Kvar vozila u Svetom Roku

No, na A1 je nastala još jedna kolona i to nakon kvara vozila u tunelu Sveti Rok. HAK javlja da je tu kolona duga oko 4 kilometra.

“Vozili smo se od Masleničkog mosta do tunela Sveti Rok i zapeli smo u koloni, u tunelu je bila otvorena samo jedna traka, a onda je opet nastala kolona kod čvora Gornja Ploča, pravi kaos. Projurile su policija i hitna”, kazala je čitateljica za 24sata.