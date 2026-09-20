TEŠKA NESREĆA Mladić sletio u kanal, bio je pod utjecajem alkohola

Noćas, 20. rujna oko 01.20 sati u mjestu Tinj dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen 21-godišnji hrvatski državljanin.

Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo dok je 21-godišnjak upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka kolnikom lokalne ceste LC-61139 te se nepropisno kretao izvan sredine obilježene trake uslijed čega desnim kotačima prelazi na travnatu površinu uz rub kolnika te gubi kontrolu nad vozilom i slijeće vozilom u kanal ispod razine kolnika.

Zbog zadobivenih ozljeda, 21-godišnjak je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar. Liječničkim pregledom utvrđene su mu teške tjelesne ozljede.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je da je 21-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Policija će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Zbog utvrđenih prometnih prekršaja 21-godišnjak će biti prekršajno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.