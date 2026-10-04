Teška nesreća: Mladi motociklist smrtno stradao nakon slijetanja s ceste

Jučer, 3. listopada oko 20.10 sati, na kutinskom području u mjestu Repušnica, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Do nesreće je došlo kada je 25-godišnjak upravljao motociklom kutinskih registracija te je uslijed neprilagođene brzine, sletio van kolnika i udario u dvorišnu ogradu. Nakon udara vozač je pao s motocikla, dok je motocikl nastavio kliziti kolnikom, prešao na suprotnu prometnu traku i udario u automobil kojim je upravljao 59-godišnjak.

Na mjestu događaja motociklist je smrtno stradao, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

U svezi ove prometne nesreće policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće.