Teška nesreća: Mladi Hrvat poginuo u BiH, automobil završio na teritoriju Hrvatske

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć nešto prije 21 sat na području Bosne i Hercegovine, a život je izgubio 23-godišnji hrvatski državljanin, javlja Dubrovački dnevnik.

Mladić, rođen 2003. godine, upravljao je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kada je, iz zasad neutvrđenih razloga, izletio s ceste.

Neobična okolnost ove tragedije jest mjesto na kojem je vozilo završilo. Nesreća se dogodila na teritoriju Bosne i Hercegovine, no automobil je nakon izlijetanja s kolnika završio na hrvatskom teritoriju, iznad naselja Grbavac u Župi dubrovačkoj.

Vozač je u nesreći smrtno stradao.

Budući da se mjesto na kojem je došlo do prometne nesreće nalazi u Bosni i Hercegovini, daljnje postupanje i utvrđivanje svih okolnosti nesreće preuzela je tamošnja policija.