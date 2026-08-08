Teška nesreća kod Učke: U sudaru s automobilom poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila na staroj cesti prema Učki smrtno je stradao motociklist.

Nesreća se dogodila oko 16.50 sati kod Poklona, na županijskoj cesti ŽC-5047.

Prema zasad dostupnim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovali su motocikl i osobni automobil. Vozač motocikla zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Policija će na mjestu nesreće obaviti očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima i uzroku sudara.