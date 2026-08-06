TEŠKA NESREĆA KOD BRIBIRA Motociklom izletio s ceste i udario u kamen, zadržan je na liječenju

U prometnoj nesreći koja se u srijedu, 5. kolovoza, oko 9.40 sati dogodila na državnoj cesti D59 u Bribiru teško je ozlijeđen 65-godišnji motociklist.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, muškarac je upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka. Dolaskom do preglednog lijevog zavoja nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već se držao bliže desnom rubu kolnika. Motociklom je potom izletio s ceste i prednjim dijelom udario u kamen. Nakon udara izgubio je ravnotežu te je zajedno s motociklom pao na tlo.

Ozlijeđeni vozač prevezen je u zdravstvenu ustanovu na području Benkovca, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju. Policija je izvijestila kako će protiv vozača zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prometnog prekršaja biti podnesen obavezni prekršajni nalog.