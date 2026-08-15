TEŠKA NESREĆA Izletio s ceste i zabio se u betonski zid: Dvije putnice teško ozlijeđene

​Jučer, 14. kolovoza u 14,50 sati na državnoj cesti D-59 u Dubravi kod Tisna dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se na načina da je 79-godišnji državljanin Slovenije, upravljajući osobnim vozilom slovenskih registarskih oznaka, izlaskom iz lijevog zavoja gubi nadzor nad upravljačem vozila pritom izlijeće van kolnika i udara u betonski ogradni zid. U vozilu su se kao putnice nalazile 72-godišnja državljanka Slovenije i 75-godišnja državljanka Sjedinjenih Američkih Država

U Općoj bolnici u Šibeniku 79 -godišnjaku su konstatirane lake tjelesne ozljede te je pušten na kućnu njegu, dok su 72-godišnjakinji i 75-godišnjakinji konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržane na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 79-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.