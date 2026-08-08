TEŠKA NESREĆA Frontalni sudar putničkog i teretnog vlaka: Više ozlijeđenih, strojovođa teže

U 10.05 sati između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Križevaca dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. Ima ozlijeđenih osoba, a prema prvim informacijama teže je ozlijeđen strojovođa putničkog vlaka.

U putničkom vlaku je u trenutku sudara bilo 20-ak putnika. Na terenu su policija i hitna pomoć. Pruga je zatvorena za promet.

"Tu su vatrogasci, hitna pomoć..."

Indexu se još jednom javila čitateljica koja je bila u putničkom vlaku u trenutku sudara.

"Još uvijek mi lakše povrijeđeni čekamo ispod nadvožnjaka, to je bio mali nadvožnjak, a vatrogasci su nas izveli dolje, nekoliko vatrogasnih kola, i mi ćemo sada, nas nekoliko, koji imamo određene bolove, otići ćemo u Bjelovarsku bolnicu, prevest će nas. Tu su vatrogasci, hitna pomoć, mislim, jedna grozna slika, frontalni sudar, s jedne strane ide vlak iz Zagreba, s druge strane, znači, s pravca Bjelovara ide teretni vlak koji ima 15-ak cisterni.

Lijeva ruka mi je dosta nemoćna, glava me boli, doktorica mi je pogledala kralježnicu. Strojovođa je teže ozlijeđen, očito, rekli su da ima slomljenu kralježnicu", ispričala je.

Policija: "Više je ozlijeđenih"

Policija se oglasila i potvrdila da je ozlijeđeno više osoba. Nisu naveli o kakvim se ozljedama radi.

"Danas, 8. kolovoza, oko 10:08 zaprimljena je dojava o sudaru putničkog i teretnog vlaka na pruzi Zagreb - Bjelovar nedaleko mjesta Škrinjari. U sudaru je ozlijeđeno više osoba kojima se pruža liječnička pomoć te slijedi očevid.

Zbog nesreće je pruga na navedenoj dionici zatvorena za promet", objavila je policija.

HŽ: U vlaku je bilo 20-ak putnika. Nema smrtno stradalih

O nesreći se oglasio HŽ.

"Danas u 10.05 sati, na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza.

Prema trenutno dostupnim informacijama, ima ozlijeđenih osoba, nema smrtno stradalih. U putničkom vlaku se nalazilo 20-ak putnika.

Na mjestu događaja nalaze se policija i hitna pomoć te druge nadležne službe koje provode potrebne aktivnosti. Zbog nesreće je pruga na navedenoj dionici zatvorena za promet", objavili su.