Teška nesreća: Automobil udario u motocikl na kojem su bila dvojica maloljetnika

​Jučer, 23. rujna oko 7,20 sati u Vodicama na županijskoj cesti ŽC 6286 dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 55-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se kolnikom županijske ceste ŽC 6286, prilikom skretanja ulijevo prema kolniku Ulice Račice nije uvjerio da navedenu radnju može započeti bez izazivanja opasnosti po ostale sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, kojom prilikom na sjevernoj prometnoj traci županijske ceste dolazi do sudara prednjeg dijela njegovog vozila s desnim bočnim dijelom motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao maloljetnik s kojim se u svojstvu putnika nalazio drugi maloljetnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetnom vozaču konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu, dok su maloljetnom putniku konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 55-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.