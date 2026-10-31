TEŠKA NESREĆA Automobil se prevrnuo na D8, jedna osoba prevezena u splitsku bolnicu

U ranim jutarnjim satima subote, 31. listopada, na državnoj cesti D8 u Trogiru dogodila se prometna nesreća u kojoj se prevrnuo osobni automobil. Jedna osoba prevezena je u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila oko 5:40 sati na Trogirskoj cesti, a u njoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo koje se iz zasad neutvrđenih razloga prevrnulo.

Na mjesto nesreće izašla je Hitna medicinska pomoć, čiji su djelatnici jednu osobu prevezli u splitsku bolnicu.

Težina eventualnih ozljeda zasad nije poznata.

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do prevrtanja vozila.

Više informacija o uzroku nesreće očekuje se nakon završetka policijskog očevida.