TEŠKA NESREĆA Austrijanac pod utjecajem alkohola pao s romobila, bez kacige završio u KBC-u Split

Teška prometna nesreća dogodila se u utorak navečer u Primoštenu. 63-godišnji državljanin Austrije teško je ozlijeđen nakon pada s električnog romobila, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Nesreća se dogodila 11. kolovoza oko 21 sat u Ulici Huljerat, unutar autokampa. Prema policijskom izvješću, 63-godišnjak je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola i bez zaštitne kacige. Policija navodi kako vozač brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju kolnika te uvjetima vidljivosti. Zbog toga je izgubio kontrolu nad upravljačem romobila i pao na tlo.

Nakon nesreće prevezen je u KBC Split, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama policija je protiv 63-godišnjaka podnijela obavezni prekršajni nalog.