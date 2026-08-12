Teška mobilizacija jedne EU članice: Stiže šest milijuna ljudi, angažirano 35.000 službenika, a vlasti strahuju od opasnog scenarija

Španjolska se priprema za spektakl koji će danas, 12. kolovoza, privući milijune ljudi, ali ono što bi trebao biti jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja godine istodobno izaziva ozbiljnu zabrinutost vlasti. Zbog potpune pomrčine Sunca u zemlji je pokrenuta velika sigurnosna operacija u kojoj će sudjelovati više od 35.000 pripadnika policije i hitnih službi. Procjenjuje se da bi u područja s najboljom vidljivošću pomrčine moglo stići čak šest milijuna ljudi, zbog čega se Španjolska suočava s velikim logističkim i sigurnosnim izazovom. Posebnu opasnost predstavlja činjenica da se astronomski fenomen događa u razdoblju ekstremnih temperatura i izrazito visokog rizika od požara. Prema informacijama koje donosi MNews, španjolske službe civilne zaštite koordiniraju veliku operaciju iz Madrida, dok meteorolozi upozoravaju da bi temperature mogle dosegnuti čak 40 Celzijevih stupnjeva. Rizik od požara u pojedinim područjima procijenjen je kao visok ili vrlo visok.

Požari već progutali gotovo 200.000 hektara

Situacija je posebno osjetljiva zbog posljedica dugotrajne suše i velikog broja šumskih požara koji su ove godine pogodili Španjolsku. Prema objavljenim podacima, vatra je od početka godine zahvatila gotovo 200.000 hektara, što je čak šest puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Upravo zbog toga vlasti žele spriječiti da masovni dolazak posjetitelja dodatno poveća opasnost. Diljem zemlje određeno je 660 službenih lokacija za promatranje pomrčine, dok su na posebno ugroženim područjima uvedena stroga ograničenja.

Zabranjeno je paljenje roštilja, parkiranje izvan dopuštenih površina, kao i korištenje određenih strojeva u izrazito suhim šumskim područjima. Cilj je smanjiti mogućnost izbijanja požara u trenutku kada će se velik broj ljudi nalaziti na otvorenom i izvan velikih urbanih središta.

Turisti svejedno masovno stižu

Strah od požara već je doveo do prosvjeda ekoloških skupina u manjim mjestima, a pojedine lokalne vlasti preventivno su otkazale javna događanja. Ipak, upozorenja nisu zaustavila turiste. Potražnja za najmom kampera dosegnula je oko 70 posto ukupno raspoloživih vozila, dok su rezervacije smještaja u nekim sjevernim regijama snažno porasle. U Asturiji je, prema objavljenim podacima, zabilježen rast rezervacija od čak 292 posto u odnosu na prošlu godinu.

Španjolsku tako očekuje dan u kojem će se spektakularan prizor na nebu spojiti s ogromnim gužvama na zemlji. Dok milijuni ljudi traže idealno mjesto za promatranje potpune pomrčine Sunca, desetci tisuća pripadnika sigurnosnih i hitnih službi bit će spremni reagirati bude li zbog ekstremne vrućine, požara ili velikog broja posjetitelja bilo kakvih problema.