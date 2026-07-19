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Teška intervencija kod Omiša: Čak 18 vatrogasaca izašlo na mjesto prometne nesreće

Vozač je izgubio nadzor nad automobilom

Prometna nesreća dogodila se u nedjelju poslijepodne na području Piska, a na mjesto događaja, uz ostale žurne službe, upućeni su i vatrogasci.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 15.29 sati, nakon čega su na intervenciju izašli pripadnici DVD-a Omiš. Na terenu je bilo angažirano pet vatrogasnih vozila i 18 vatrogasaca koji su pružali pomoć tijekom intervencije.

Vozilo sletjelo s ceste u Dubcima, jedna osoba hitno helikopterom prevezena u splitsku bolnicu

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Prema dostupnim informacijama, vozač je izgubio nadzor nad vozilom te sletio s ceste. Udario je u stablo.

Cesta je neko vrijeme bila zatvorena za sav promet jer je po ozlijeđenu osobu stigao helikopter te ju je prevezao u splitsku bolnicu. Policijski službenici regulirali su promet za to vrijeme.

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