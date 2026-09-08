Teška i neobična nesreća u Dalmaciji: Stariji biciklist udario pješakinju pa završio u bolnici

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak, 7. rujna, oko 10.40 sati u Ulici Podakraje u Primoštenu teško je ozlijeđen 79-godišnji biciklist.

Prema informacijama policije, 79-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja bicikla osobinama i stanju kolnika, zbog čega nije mogao pravodobno reagirati na zapreku. U pješačkoj zoni prednjim dijelom bicikla naletio je na 56-godišnju pješakinju, državljanku Japana.

Biciklistu su u Općoj bolnici u Šibeniku utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu, dok je 56-godišnjakinja odbila liječnički pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 79-godišnjaku je izdan obavezni prekršajni nalog.