TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Noževima nasrnuo na policajca ispred izraelskog veleposlanstva, jedna osoba mrtva

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je večeras, 15 minuta iza ponoći, u Beogradu izvršen teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo, nakon čega je naloženo podizanje razine sigurnosne prijetnje od terorizma na najvišu razinu te povećanje prisutnosti policije na ključnim lokacijama.

– Jedna maloljetna osoba, čiji identitet još nije utvrđen, a za koju postoji osnovana sumnja da je iz Šapca, uzviknula je „Allahu ekber” i napala pripadnika Žandarmerije, nasrnuvši na njega s dva noža – rekao je Dačić, javlja Telegram.

Dodao je da je pripadnik Žandarmerije u samoobrani usmrtio napadača, ali je pritom i sam lakše ozlijeđen – zadobio je posjekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

– Istraga je u tijeku i svi detalji bit će poznati tijekom noći. S obzirom na to da se teroristički napad dogodio na našem teritoriju, kao ministar unutarnjih poslova nadležan za to područje, podigao sam razinu opasnosti od terorizma na najvišu moguću razinu, odnosno na crvenu razinu – objasnio je Dačić.

– Istraga je u tijeku, a svi detalji bit će poznati tijekom noći. S obzirom na to da se teroristički napad dogodio na našem teritoriju, kao ministar unutarnjih poslova nadležan za to područje, podigao sam stupanj terorističke prijetnje na najvišu moguću razinu, odnosno na crvenu razinu – objasnio je Dačić, javlja Telegram.

Precizirao je da to podrazumijeva pojačane kontrole i prisutnost policijskih snaga na lokacijama od posebne sigurnosne važnosti, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja velik broj građana.

– Želim ponoviti da je u terorističkom napadu koji se dogodio sinoć lakše ozlijeđen pripadnik Žandarmerije, koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo i koji je usmrtio napadača. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naše su ga službe pratile te je poznato da je bio pristaša Islamske države. Na svom Instagram profilu imao je crnu zastavu i simbol Islamske države – rekao je Dačić.