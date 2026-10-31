Tereza Kesovija kroz suze o Miši Kovaču: „Umro je on puno prije, otkad je legao...”

Vijest o smrti legendarnog Mate Miše Kovača duboko je potresla njegovu dugogodišnju prijateljicu i kolegicu Terezu Kesoviju. Velika hrvatska glazbena diva nije mogla suspregnuti suze govoreći o čovjeku s kojim je dijelila desetljeća glazbene karijere, ali i iskreno prijateljstvo.

U razgovoru za Večernji list Tereza je istaknula koliko joj je Mišo značio, prisjećajući se njegove jednostavnosti, dobrote i iznimne osobnosti.

„Velika tuga me obuzima, nevjerojatno. Voljela sam tog čovjeka, voljet ću ga dok živim!”, kazala je potresena pjevačica.

"Bio je jednostavan i apsolutni vladar scene"

Posebno je naglasila da Mišo, unatoč golemoj popularnosti i statusu jedne od najvećih zvijezda domaće glazbe, nikada nije pokazivao zavist prema kolegama.

Opisala ga je kao običnog, jednostavnog čovjeka i divnog prijatelja, s kojim je njegovala odnos obilježen međusobnim poštovanjem.

Tereza je potom izgovorila i posebno bolne riječi, osvrnuvši se na posljednje razdoblje Mišina života, kada se povukao s pozornice.

„Umro je on puno prije, otkad je legao i nije više nastupao, ali me ova vijest duboko rastužila”, rekla je za Večernji list.

Tim je riječima opisala koliko joj je teško bilo gledati prijatelja koji je desetljećima živio za glazbu i publiku kako se postupno povlači iz javnog života.

„Vjerujem da će cijela nacija plakati za njim”

Tereza je uvjerena da Mišin odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku glazbu i sve generacije koje su odrastale uz njegove pjesme.

Istaknula je da će Mišo ostati vječan, a posebno je naglasila njegovu veličinu na pozornici i jedinstven odnos s publikom.

Njihovo prijateljstvo trajalo je desetljećima, tijekom kojih su oboje izgradili iznimne karijere i postali neka od najprepoznatljivijih imena hrvatske zabavne glazbe.

Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. listopada, u 86. godini života. Od njega se tijekom dana opraštaju brojni kolege, prijatelji, obožavatelji i predstavnici javnog života.

Među najemotivnijim oproštajima svakako su riječi Tereze Kesovije, koja se od Miše oprostila ne samo kao kolegica s pozornice nego i kao prijateljica koja ga je iskreno voljela.