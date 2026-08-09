Teretni vlak prošao kroz crveno, putnici prevezeni autobusima: Promet na pruzi Zagreb – Rijeka u prekidu

Danas u 13.06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo.

Prema informacijama HŽ Infrastrukture, teretni vlak nije se zaustavio kako je bilo predviđeno, odnosno kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza koji je dolazio iz smjera Zagreba.

Sigurnosni propust pravodobno su uočili djelatnici HŽ Infrastrukture. Postupajući prema svim sigurnosnim procedurama, isključili su napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.

U putničkom vlaku 4000, koji je prometovao na relaciji Zagreb – Rijeka, bilo je oko 45 putnika. Kako su izvijestili iz HŽ Putničkog prijevoza, putnici su zbrinuti te su autobusima prevezeni prema Rijeci.

Budući da je pruga zbog očevida zatvorena za promet, uveden je i zamjenski autobusni prijevoz na relaciji Rijeka – Plase i obrnuto.

Iz HŽ Putničkog prijevoza ispričali su se putnicima zbog nastale situacije i zamolili ih za razumijevanje.

Željeznički promet na pogođenoj dionici trenutačno je u prekidu, a više informacija očekuje se nakon završetka očevida.